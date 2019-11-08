Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

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Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией. Соответствующее решение огласил председательствующий судья Абдулкави Ахмед Юсуф.
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, речь идёт о споре по конвенциям о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

Как подчеркнул судья, инстанция «обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения поданных Украиной исков».

Слушания в Гааге проходят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года.

В июне 2018 года украинская сторона передала расширенный меморандум в суд ООН. В документе из 17,5 тыс. страниц утверждается, что Россия нарушила две международные конвенции.

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