Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
- Reuters
Как передаёт ТАСС, речь идёт о споре по конвенциям о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
Как подчеркнул судья, инстанция «обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения поданных Украиной исков».
Слушания в Гааге проходят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года.
В июне 2018 года украинская сторона передала расширенный меморандум в суд ООН. В документе из 17,5 тыс. страниц утверждается, что Россия нарушила две международные конвенции.