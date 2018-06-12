90 кг «доказательств» против России: зачем Киев обратился в суд ООН с обвинениями в адрес Москвы

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Георгий Мосалов
Украина передала расширенный меморандум в Международный суд ООН. В документе весом 90 килограмм, состоящем из 17,5 тыс. страниц, утверждается, что Россия нарушила конвенции о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. По словам президента страны Петра Порошенко, меморандум содержит «невероятное количество доказательств». Между тем у самой Украины намного больше оснований ответить перед судом по данным обвинениям, отмечают эксперты.
90 кг «доказательств» против России: зачем Киев обратился в суд ООН с обвинениями в адрес Москвы
  • Reuters

90 кг доказательств

Украина подала в Международный суд меморандум с обвинениями против России. Об этом Пётр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook. Документ состоит из 17,5 тыс. страниц и 29 томов и весит 90 кг. По словам украинского лидера, он содержит «невероятное для практики суда количество доказательств». 

«Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня — День России — для подачи меморандума в деле Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — написал Порошенко.

Подача меморандума происходит в рамках иска от 16 января, в котором утверждается, что Россия с 2014 года якобы усилила своё вмешательство в украинские дела, совершив военное вторжение, финансируя террористические акты, захватив Крым и проводя «культурную зачистку региона». Кроме этого, Украина требует обязать Россию прекратить поддержку ДНР и ЛНР в любой форме, а также выплатить Киеву компенсацию за якобы организованные Москвой обстрел гражданского населения в Донбассе и сбитый малазийский Boeing.

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19 апреля суд ООН частично удовлетворил требования Украины. В частности, было указано, что Москва должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. Касательно обвинения в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд отказал ввести ограничительные меры. Также суд постановил предоставить в распоряжение меморандум с обвинениями и аргументами до 12 июня. 

«Создаётся информационный фон»

Все эти обвинения безосновательны и бездоказательны, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Очень озадачивают подобного рода обвинения в адрес России. Хочется спросить, есть ли какие-то доказательства? Потому что саму Украину можно обвинить в том же самом, в чём она обвиняет Россию. На Украине — разгул антисемитизма, отсутствует свобода слова, об этом уже заявляли «Репортёры без границ». Если оценивать высказывания журналистов, министров, общественных деятелей в отношении Донбасса, то там не просто расизм, а преступления против человечности», — отметил эксперт.

Он также обвинил Украину в попытке «раздуть очередную истерию».

  • Reuters

Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, рассматривает меморандум как очередной популистский шаг Украины на международном поле. 

«Обвинения Украины огульные, они звучат везде и всюду — сами себя обесценивают. Уверен, что в очередной раз заговорят о том, что Россия «аннексировала» Крым, что преследуются крымские татары. Во времена Украины абсолютно невозможным было решение вопроса о земле для тех, кто вернулся в Крым из Средней Азии, вопроса о создании культурных учреждений, мечетей, а сейчас они строятся в Крыму, крымско-татарский язык является одним из официальных. Эти обвинения носят предвзятый политический характер и серьёзному анализу не подлежат», — отметил Затулин.

«У России есть козыри»

Подавать иски против России — это традиция современной Украины, считает научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Создаётся информационный фон, при этом понятно, что никакие обвинения в поддержке терроризма не могут быть приняты международными инстанциями. Россия не скрывает, что осуществляет помощь ДНР и ДНР, но эти республики ни одним судом мира не признаны террористическими. Даже если бы Украина по внутреннему законодательству объявила их террористами, то это не является указаниями для международных судов», — говорит Неменский.

Эксперт высказался и по второй составляющей обвинения.

«По поводу расовой дискриминации — это касается положения крымских татар в Крыму. Было чисто политическое решение, когда частично было принято, что есть некая дискриминация, притом что никаких проверок на месте суд провести не мог, были свидетельства людей, которые сами с 2014 года в Крыму не были. У России есть козыри — положение крымских татар улучшилось, кроме того, крымско-татарские организации не предъявляют таких претензий, которые предъявляют бывшие лидеры, живущие в Херсонской области».

«В целом международные инстанции настроены негативно против России и играют в политические игры, но позиции России довольно сильны, существенные проблемы создать для России Украина вряд ли сможет», — заключил Неменский.

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