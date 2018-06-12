В Госдуме отреагировали на меморандум Украины в ООН с обвинениями в адрес России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT меморандум с обвинениями в адрес России, поданный Украиной в суд ООН.

«Этот факт в силу предвзятости украинских обвинений вряд ли может серьёзно испортить нам настроение. Обвинения Украины ходульные, они звучат везде и всюду — сами себя обесценивают. Уверен, что мы увидим в очередной раз обвинения в том, что Россия «аннексировала» Крым, что преследуются крымские татары. Во времена Украины абсолютно невозможным было решение вопроса о земле для тех, кто вернулся в Крым из Средней Азии, вопроса о создании культурных учреждений, мечетей, а сейчас они строятся в Крыму, крымско-татарский язык является одним из официальных. Эти обвинения носят предвзятый политический характер и серьёзному анализу не подлежат», — отметил Затулин.

Также депутат добавил, что «терроризм — украинский способ ведения борьбы с восставшим против режима населением востока страны, где происходят убийства из-за угла, и всё это делается чуть не официально».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Украина подала в Международный суд ООН расширенный меморандум о якобы нарушениях российской стороной Конвенции о противодействии финансированию терроризма.