Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями в адрес России

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна подала в Международный суд ООН расширенный меморандум о якобы нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня — День России — для подачи меморандума в деле Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — написал Порошенко.

Украина подала в Международный суд ООН иск в январе 2017 года.

В апреле того же года суд ООН отказал Киеву по иску к России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

В МИД России также заявляли, что Украина должна до 12 июня 2018 года предоставить меморандум с требованиями в рамках этого иска к России.