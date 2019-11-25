В Крыму намерены созвать трибунал по инциденту в Керченском проливе

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что в Крыму намерены созвать международный трибунал по делу украинских моряков и кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей для участия в работе трибунала уже началась», — приводит РИА Новости его слова.

Молохов уточнил, что заседание трибунала, как предполагается, должно пройти в одной из стран Западной Европы или Латинской Америки.

«Организаторы предполагают, что заседания должны пройти в разных странах, а участвовать в них будут независимые эксперты. Будут прокурор, судьи, защита, приглашённые эксперты, в том числе в области морского права», — добавил он.

Ранее сообщалось, что России и Украине не удалось урегулировать спор по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.

22 ноября Федеральная служба безопасности возобновила следственные действия по данному инциденту.

18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Украине трёх военных кораблей, задержанных за нарушение российской границы в ноябре 2018 года.

Подробнее — в материале RT.