В Крыму намерены созвать трибунал по инциденту в Керченском проливе

Короткая ссылка
RT
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что в Крыму намерены созвать международный трибунал по делу украинских моряков и кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
В Крыму намерены созвать трибунал по инциденту в Керченском проливе
  • © Фото Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

«Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей для участия в работе трибунала уже началась», — приводит РИА Новости его слова.

Молохов уточнил, что заседание трибунала, как предполагается, должно пройти в одной из стран Западной Европы или Латинской Америки. 

«Организаторы предполагают, что заседания должны пройти в разных странах, а участвовать в них будут независимые эксперты. Будут прокурор, судьи, защита, приглашённые эксперты, в том числе в области морского права», — добавил он.

Ранее сообщалось, что России и Украине не удалось урегулировать спор по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.

22 ноября Федеральная служба безопасности возобновила следственные действия по данному инциденту.

18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Украине трёх военных кораблей, задержанных за нарушение российской границы в ноябре 2018 года.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить