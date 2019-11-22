ФСБ возобновила следствие по инциденту в Керченском проливе
- РИА Новости
«Возобновлены следственные действия в связи с передачей военных кораблей Украине. Ознакомление защитой с материалами дела приостановлено», — сообщил адвокат.
Он добавил, что после завершения следственных действий адвокаты снова приступят к ознакомлению с материалами дела.
Также Полозов сообщил, что данные, которые появятся в рамках возобновлённого следствия, включат в дополнительный том дела.
Ранее Россия передала Украине три корабля, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы в ноябре 2018 года.
В сентябре украинские моряки были переданы Украине в рамках процедуры обмена между Москвой и Киевом.
Подробности — в материале RT.