ФСБ возобновила следствие по инциденту в Керченском проливе

Федеральная служба безопасности возобновила следственные действия по делу украинских моряков и кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

«Возобновлены следственные действия в связи с передачей военных кораблей Украине. Ознакомление защитой с материалами дела приостановлено», — сообщил адвокат.

Он добавил, что после завершения следственных действий адвокаты снова приступят к ознакомлению с материалами дела.

Также Полозов сообщил, что данные, которые появятся в рамках возобновлённого следствия, включат в дополнительный том дела.

Ранее Россия передала Украине три корабля, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы в ноябре 2018 года.

В сентябре украинские моряки были переданы Украине в рамках процедуры обмена между Москвой и Киевом.

Подробности — в материале RT.