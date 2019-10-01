В офисе президента Украины изъяли документы о «керченском инциденте»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило изъятие документов в рамках расследования дела об инциденте в Керченском проливе. Об этом заявил глава ведомства Роман Труба.

«У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы», — сказал Труба в интервью ТСН.

По его словам, изъятия были проведены и в офисе президента.

Ранее суд разрешил ГБР изъять из офиса главы государства секретные документы по «керченскому инциденту».

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России. В сентябре 2019 года военнослужащих передали Киеву в рамках договорённостей об обмене.