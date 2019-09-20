ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе

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Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.
ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на постановление, размещённое на сайте Единого реестра судебных решений.

«Предоставить следователю третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР... временный доступ к вещам с возможностью изъятия их копий (выемки), которые находятся во владении офиса президента Украины», — говорится в документе.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России. 7 сентября 2019 года нарушивших границу военнослужащих передали Украине в рамках договорённостей об обмене.

13 сентября бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что следователи ГБР спрашивали его об украинских военных, нарушивших границу России.

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