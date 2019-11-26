«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища
- РИА Новости
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределённого собственника», пока будет происходить документальное оформление этого газа», — написал он, отвечая в комментариях на вопрос одного из пользователей.
Ранее Витренко допустил возможность подписания с российской стороной годового договора на транзит газа при его соответствии европейским стандартам.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН прокомментировал ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» о транзите газа.
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