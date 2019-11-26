«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

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Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона может начать закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища, если договор о транзите не будет заключён.
«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределённого собственника», пока будет происходить документальное оформление этого газа», — написал он, отвечая в комментариях на вопрос одного из пользователей.

Ранее Витренко допустил возможность подписания с российской стороной годового договора на транзит газа при его соответствии европейским стандартам.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН прокомментировал ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» о транзите газа.

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