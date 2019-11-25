«Попытка играть на публику»: как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа

Для Украины заключение нового контракта с Россией о транзите газа является «абсолютным приоритетом». Об этом заявил глава Минэнерго страны Алексей Оржель. По его словам, «Газпрому» уже направлены соответствующие проекты соглашений. Ранее о готовности заключить новую сделку заявил «Нафтогаз». Как отметил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, речь идёт как о краткосрочном варианте договора, так и о долгосрочном, но в обоих случаях он должен основываться на европейском законодательстве. Вместе с этим «Нафтогаз» продолжает настаивать на выплате почти $3 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Это противоречит условию, выдвинутому Россией, — взаимному отказу от судебных споров.

Для Украины заключение контракта с Россией о транзите газа находится в приоритете. Об этом заявил министр энергетики страны Алексей Оржель.

«Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку (газа. — RT)», — сказал он.

По словам Оржеля, Киев уже направил российскому «Газпрому» проекты договоров «как это предусматривает европейское законодательство». Министр не пояснил, предусматривают ли контракты взаимный отказ от исков, на чём настаивает Москва.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» Украины готов заключить долгосрочный контракт с российским «Газпромом» на основании европейского законодательства. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. По его словам, эти положения зафиксированы в официальном письме «Нафтогаза» «Газпрому».

«Мы пока не видим легитимных оснований для того, чтобы не был заключён новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам, и мы выражаем свою готовность добросовестно работать над этим со своей стороны», — написал он.

Также Витренко сообщил, что Киев готов и на краткосрочный договор, если не удастся заключить документ на длительную перспективу. Однако и в этом случае контракт должен основываться на европейском законодательстве.

Вместе с тем «Нафтогаз» настаивает на выплатах в соответствии с решениями Стокгольмского арбитража. Напомним, согласно им «Газпром» должен выплатить украинской стороне порядка $2,56 млрд. Однако Россия считает это решение несправедливым, а потому судебные споры продолжаются.

«Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» примерно $3 млрд. Нас устраивают денежные средства, но если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, то мы готовы рассмотреть такое предложение», —пояснил Витренко.

Также по теме Отказ от взаимных претензий: «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзитному договору «Газпром» направил украинской стороне предложение о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового...

При этом ранее в «Нафтогазе» заявляли о $22 млрд долга «Газпрома». Такую цифру озвучил директор компании Андрей Коболев. В неё, помимо озвученной в решении Стокгольмского арбитража суммы входит иск на $12 млрд и штраф от Антимонопольного комитета Украины в $7 млрд.

«Газпром» призывает украинскую сторону взаимно отказаться от всех исков друг к другу. Соответствующий пункт был в официальном предложении, которое российская компания направила в «Нафтогаз» 18 ноября. Также «Газпром» предложил Украине перейти к прямым закупкам российского газа — это позволит снизить стоимость энергоресурса для потребителей на 25%.

Оржель тогда назвал предложение «Газпрома» неприемлемым.

«Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой», — сказал он.

Москва уже обозначила необходимые условия для заключения договора, однако Киев отказывается занимать конструктивную позицию, отметил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Сейчас они говорят, что готовы к новому контракту, но это попытка скорее сыграть на публику, ещё и в преддверии встречи в Нормандском формате. Но я думаю, они и в этот раз по-своему трактуют понятие нового договора на транзит газа», — сказал он RT.

Используя вопрос транзита российского газа через свою территорию в Европу, Киев шантажирует ЕС, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Украинская сторона шантажирует этим Европу, которая зависит от транзита через Украину, пока не запущен «Северный поток — 2». Я уверен в том, что Еврокомиссия должна заставить Киев подписать соглашение. Это связано с энергетической безопасностью ЕС в целом, которая зависит от транзита российского газа», — отметил депутат в беседе с RT.

Работы по укладке трубопровода «Северный поток — 2»

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«Россия против газовых войн»

Напомним, действующий договор между Россией и Украиной о транзите газа истекает 31 декабря. Для того, чтобы европейские страны получали российский газ и после истечения контракта, ведутся трёхсторонние переговоры — между Москвой, Киевом и Брюсселем.

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Последние консультации прошли 20 ноября. По словам представлявшего Россию вице-премьера Дмитрия Козака, Москва сделала всё для того, чтобы разрешить газовые споры с Киевом.

«Россия против любых газовых войн, — сказал он. — Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы всё было урегулировано заблаговременно. Мы сделали всё для этого».

Согласно российской позиции, контракт должен быть коммерчески выгодным, а взаимные иски должны быть отозваны.

«Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон», — говорится в сообщении «Газпрома».

Переговоры, помимо исков, осложняет позиция Украины по европейскому законодательству. Киев намерен интегрироваться в энергетическое пространство ЕС, а потому принимает соответствующие законы. При этом и в этом вопросе Москва пошла навстречу — российская сторона выражала готовность продлить действующий контракт на один год, чтобы Киев успел принять новые нормы.

Предполагается, что новая встреча в трёхстороннем формате может пройти 29 ноября. Об этом сообщил замглавы Минэнерго России Анатолий Яновский.

«Потенциально запланирована на пятницу. Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду (27 ноября. — RT) решим», — приводит его слова ТАСС.

При этом последнюю прошедшую консультацию Яновский оценивает позитивно.

На Украину в вопросе транзита давят европейские партнёры, которые заинтересованы в российском газе, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.