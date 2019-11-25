На Украине назвали приоритетом подписание контракта на транзит газа

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Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца 2019 года абсолютным приоритетом для Украины. Об этом сообщает ТАСС.
На Украине назвали приоритетом подписание контракта на транзит газа
  • Reuters

«Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку (газа. — RT)», — заявил он на пресс-конференции в Киеве.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России. Отмечается, что украинская сторона допускает заключение договора на один год, но условия должны соответствовать европейским правилам.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал возможность заключения долгосрочного контракта на транзит газа с Украиной.

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