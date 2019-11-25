«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Короткая ссылка
«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа
  • РИА Новости

«В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трёхстороннем формате с участием Еврокомиссии», — написал топ-менеджер.

По его словам, украинская сторона допускает заключение договора на один год, но условия должны соответствовать европейским правилам.

Он также отметил, что «Нафтогаз» готов рассмотреть вариант выплаты «Газпромом» $3 млрд по решению арбитража в виде поставок на эту сумму.

Ранее «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год существующего транзитного контракта или заключении нового.

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал предложение неприемлемым. В свою очередь, Витренко заявил о намерении обсудить его в трёхстороннем формате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить