«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа
- РИА Новости
«В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трёхстороннем формате с участием Еврокомиссии», — написал топ-менеджер.
По его словам, украинская сторона допускает заключение договора на один год, но условия должны соответствовать европейским правилам.
Он также отметил, что «Нафтогаз» готов рассмотреть вариант выплаты «Газпромом» $3 млрд по решению арбитража в виде поставок на эту сумму.
Ранее «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год существующего транзитного контракта или заключении нового.
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал предложение неприемлемым. В свою очередь, Витренко заявил о намерении обсудить его в трёхстороннем формате.