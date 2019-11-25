«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

«В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трёхстороннем формате с участием Еврокомиссии», — написал топ-менеджер.

По его словам, украинская сторона допускает заключение договора на один год, но условия должны соответствовать европейским правилам.

Он также отметил, что «Нафтогаз» готов рассмотреть вариант выплаты «Газпромом» $3 млрд по решению арбитража в виде поставок на эту сумму.

Ранее «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год существующего транзитного контракта или заключении нового.

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал предложение неприемлемым. В свою очередь, Витренко заявил о намерении обсудить его в трёхстороннем формате.