Глава Минэнерго Украины назвал неприемлемым предложение «Газпрома»

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

«В понедельник мы получаем предложение от «Газпрома». Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой», — заявил Оржель в эфире телеканала ICTV.

Ранее в «Газпроме» заявили, что направили «Нафтогазу» предложение о продлении на год существующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.

В соответствующем предложении говорилось, что обязательным условием продолжения транзита является взаимный отказ от претензий сторон в судах.

Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что в «Нафтогазе» получили предложение «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа, оно будет внимательно изучено.

В Государственной думе прокомментировали RT предложение «Газпрома».