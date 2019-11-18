«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российской компании.

13 ноября исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.

Он добавил, что «Нафтогаз» конструктивно рассмотрит предложение. При этом Витренко уточнил, что не может согласиться на контракт, предварительно не увидев его.

Ранее в Киеве заявили о готовности рассматривать вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на выгодных для обеих стран условиях.

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