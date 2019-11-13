«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Короткая ссылка
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
  • РИА Новости

«Мы говорим: «Да, делайте предложение, мы рассмотрим». Они ещё такое предложение не делали», — цитирует агентство «Укринформ» Витренко.

Он добавил, что «Нафтогаз» конструктивно рассмотрит предложение.

Витренко также уточнил, что не может согласиться на контракт, предварительно не увидев его.

Ранее в Киеве заявили о готовности рассматривать вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на выгодных для обеих стран условиях.

Как отмечал министр энергетики России Александр Новак, Москва готова доказать Киеву, что прямые поставки газа будут экономически выгоднее и эффективнее. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить