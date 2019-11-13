«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
- РИА Новости
«Мы говорим: «Да, делайте предложение, мы рассмотрим». Они ещё такое предложение не делали», — цитирует агентство «Укринформ» Витренко.
Он добавил, что «Нафтогаз» конструктивно рассмотрит предложение.
Витренко также уточнил, что не может согласиться на контракт, предварительно не увидев его.
Ранее в Киеве заявили о готовности рассматривать вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на выгодных для обеих стран условиях.
Как отмечал министр энергетики России Александр Новак, Москва готова доказать Киеву, что прямые поставки газа будут экономически выгоднее и эффективнее.