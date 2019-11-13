«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.

«Мы говорим: «Да, делайте предложение, мы рассмотрим». Они ещё такое предложение не делали», — цитирует агентство «Укринформ» Витренко.

Он добавил, что «Нафтогаз» конструктивно рассмотрит предложение.

Витренко также уточнил, что не может согласиться на контракт, предварительно не увидев его.

Ранее в Киеве заявили о готовности рассматривать вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на выгодных для обеих стран условиях.

Как отмечал министр энергетики России Александр Новак, Москва готова доказать Киеву, что прямые поставки газа будут экономически выгоднее и эффективнее.