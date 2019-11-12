«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева на ГИС Суджа

«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, представители «Газпрома» изначально предложили провести проверку ГИС Суджа с 11 по 15 ноября, но затем отменили решение без согласования новых сроков.

«Очень подозрительно выглядит неготовность «Газпрома» допустить специалистов «Укртрансгаза» к проверке пограничной ГИС... Если проверка на Суджи так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны», — написал Коболев на своей странице в Facebook.

Глава «Нафтогаза» отметил, что через данную станция проходит до 70% транзита российского газа в европейские страны.

«Отсутствие согласованных объёмов транзитного газа, который зашёл на Украине, может привести к возобновлению старых песен о кражах газа», — предупредил он.

Ранее в «Нафтогазе» заявили о намерении взыскать с «Газпрома» $3 млрд до конца 2020 года.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН подчеркнул, что новый договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» по транзиту газа возможен только в случае полного обнуления судебных претензий.