«Нафтогаз» планирует взыскать $3 млрд с «Газпрома» до конца 2020 года

Короткая ссылка
«Нафтогаз» ожидает принудительного взыскания $3 млрд с «Газпрома» до конца 2020 года, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
«Нафтогаз» планирует взыскать $3 млрд с «Газпрома» до конца 2020 года
  • РИА Новости

По его словам, 4 декабря в Амстердаме состоятся слушания по взысканию нидерландских активов «Газпрома», а решение суд должен принять в первом квартале следующего года.

«В случае положительного решения суда процесс взыскания, по нашим оценкам, продлится со второго квартала и до конца следующего года», — написал Витренко в комментариях к своему посту в Facebook.

Он отметил, что процессы идут и в других странах, однако в Нидерландах быстрее.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. 

Также компания подала в арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к российской стороне на $12 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить