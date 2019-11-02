«Нафтогаз» направил в Стокгольм встречный иск против «Газпрома»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания направила в стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к «Газпрому» на сумму $12 млрд.

«Отправили в стокгольмский арбитраж «Заявление о защите и встречных исковых требованиях». Напомню, что это «Газпром» «напал» на Нафтогаз, и поэтому мы защищаемся — ещё 18 апреля 2018 года «Газпром» обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием о начале арбитража… Финансовый эффект — более $12 млрд», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Ранее Витренко заявлял, что «Нафтогаз» снова готовит иск против «Газпрома».

Так он прокомментировал состоявшийся накануне очередной раунд переговоров России, Украины и Еврокомиссии об условиях продления транзитных поставок газа на европейский рынок по украинской ГТС.

Подробнее — в материале RT.