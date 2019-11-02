«Нафтогаз» направил в Стокгольм встречный иск против «Газпрома»

Короткая ссылка
RT
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания направила в стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к «Газпрому» на сумму $12 млрд.
«Нафтогаз» направил в Стокгольм встречный иск против «Газпрома»
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Отправили в стокгольмский арбитраж «Заявление о защите и встречных исковых требованиях». Напомню, что это «Газпром» «напал» на Нафтогаз, и поэтому мы защищаемся — ещё 18 апреля 2018 года «Газпром» обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием о начале арбитража… Финансовый эффект — более $12 млрд», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Ранее Витренко заявлял, что «Нафтогаз» снова готовит иск против «Газпрома». 

Так он прокомментировал состоявшийся накануне очередной раунд переговоров России, Украины и Еврокомиссии об условиях продления транзитных поставок газа на европейский рынок по украинской ГТС. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить