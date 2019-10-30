«Тактика вызывает много вопросов»: как «Нафтогаз» угрожает Москве исками во время переговоров о транзитном договоре

«Нафтогаз» снова готовит иск против «Газпрома». Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Таким образом он прокомментировал состоявшийся накануне очередной раунд переговоров России, Украины и Еврокомиссии об условиях продления транзитных поставок газа на европейский рынок по украинской ГТС. Текущий контракт истекает 31 декабря. Пока выработать компромисс для его продления или подписания нового договора у сторон не получается. Вместо того чтобы предложить российской компании выгодные условия сотрудничества, «Нафтогаз» предпочитает шантажировать контрагента судебными исками, отмечают эксперты. По их мнению, такая тактика противоречит и логике, и правилам рынка.

«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома». Об этом сообщил исполнительный директор украинской энергетической компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Таким образом он прокомментировал очередной раунд переговоров России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита российского газа через украинскую территорию, состоявшийся в Брюсселе.

«Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к «Газпрому» в новом арбитражном процессе», — написал Витренко.

В Кремле уже прокомментировали заявление представителя «Нафтогаза», как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, судебные претензии не должны находиться на повестке дня, если стороны хотят договориться по газовым вопросам.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко

globallookpress.com

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Накануне в Брюсселе завершился четвёртый раунд трёхсторонних переговоров о продолжении транзита российского природного газа по украинской территории в Европу после 31 декабря 2019 года. От российской стороны на переговорах присутствовали глава Минэнерго Александр Новак и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. По словам Новака, участники консультаций были настроены на достижение компромисса.

«Переговоры прошли позитивно. Очередные консультации состоятся до конца ноября. Все настроены на обеспечение надёжного транзита газа с 1 января 2020 года», — сказал Новак.

Противоположную оценку состоявшейся встречи озвучил другой её участник, замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович. По словам чиновника, он «разочарован» результатами переговоров.

Переговорный абсцесс

Напомним, текущий контракт на прокачку газа через Россию в Европу через украинскую газотранспортную систему заканчивается в конце 2019 года. Чтобы транзитные поставки продолжились, Москва и Киев должны прийти к новому соглашению, переговоры идут при участии третьей заинтересованной стороны — Еврокомиссии.

Сохранение транзита важно для Киева. Как ранее подсчитали в «Нафтогазе», прибыль украинской стороны от прокачки топлива достигает в год $3 млрд, что равно 3% национального ВВП.

Первый раунд переговоров о продлении газового транзита состоялся ещё летом 2018 года, но участникам консультаций не удалось тогда сблизить позиции. Следующая попытка договориться о новом контракте тоже не увенчалась успехом.

Осенью 2019 года стороны активизировали попытки выработать новое соглашение — контракт должен быть подготовлен до начала января 2020 года, в противном случае поставки газа в Европу через Украину будут остановлены. Во время переговоров, состоявшихся в сентябре, Россия предложила Киеву временно продлить действующий сейчас контракт, отмечал Новак.

Министр энергетики России Александр Новак

РИА Новости

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Этот вариант может быть рассмотрен в том случае, если Киев не успеет до конца текущего года реформировать украинское законодательство, приведя его в соответствие с европейскими нормами. Дело в том, что Киев давно настаивает на том, чтобы транзит газа осуществлялся в будущем по европейским правилам. В первую очередь, речь идёт о применении Третьего энергопакета к поставкам через украинскую ГТС. Согласно действующим в Евросоюзе с 2009 года правилам, один поставщик не может использовать все пропускные мощности газопровода. Не менее половины свободного объема ГТС должно оставаться доступным для других компаний-поставщиков.

Москва не возражает против распространения этих положений на украинский транзит, однако не уверена в том, что Киев успеет до начала следующего года синхронизировать своё законодательство с европейским. Ранее Александр Новак призвал отталкиваться в переговорах от того, будут ли украинские правовые нормы доработаны к началу 2020-го.

«Наша позиция заключается в том, что, если европейское законодательство к 1 января 2020 года действительно будет имплементировано в украинское законодательство, мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством», — заявил министр.

Со своей стороны, Киев не торопится проявлять большую договороспособность, отмечают эксперты.

Так, в конце сентября «Нафтогаз» произвёл расчёт стоимости транзита на ближайшие пять лет, привязав цены к объёмам бронирования газотранспортных мощностей Украины. По оценкам экспертов, предлагаемые Киевом тарифы заметно выше стоимости транзита газа из России в Европу по альтернативным газопроводам.

Кроме того, Киев не соглашается на предложение Москвы продлить действующий контракт на текущих условиях. Как заявил в начале октября украинский премьер-министр Алексей Гончарук, Украина не согласится на пролонгацию контракта, поскольку нацелена на подписание долгосрочного соглашения.

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Однако исполнять встречное условие Москвы Киев явно не собирается. Напомним, одним из требований российской стороны на переговорах является урегулирование судебной тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Международном арбитражном суде Стокгольма.

Предметом спора между энергетическими кампаниями стали тарифы на прокачку топлива по ГТС Украины. «Нафтогаз» требует пересмотреть задним числом тарифы на транзит, а также обвиняет российского контрагента в невыполнении условий по объемам прокачиваемого газа.

В 2018 году арбитражный суд Стокгольма частично удовлетворил требования Киева, обязав российскую компанию выплатить $4,673 млрд. Однако ранее «Газпром» выиграл другой иск к «Нафтогазу». В итоге размер суммы, подлежащей выплате украинской стороне, сократился до $2,56 млрд.

Как ранее уточняли в «Газпроме», именно отказ Киева от исковых претензий может рассматриваться как одно из важных условий для заключения нового договора о транзите топлива начиная с 2020 года.

Иски как аргумент

Как отмечают эксперты, притязания украинской энергетической компании порой доходят до абсурда. Так, в начале 2019 года «Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» в Стокольмский арбитражный суд с требованием компенсировать снижение стоимости украинской ГТС в результате прокладки Россией газопроводов в обход Украины, исковые требования достигли тогда $12 млрд.

Напомним, решение о строительстве газопровода «Северный поток—2» было принято в конце 2012 года. Работы по прокладке магистрали из России в Германию по дну Балтийского моря стартовали в 2017 году после ввода газопровода в эксплуатацию, пропускная мощность этого маршрута расширится на 55 млрд куб. м газа в год. Суммарно по всем нитям трансбалтийских газопроводов Россия сможет поставлять в ЕС до 110 млрд куб. м газа в год.

Запуск «Северного потока — 2» запланирован на 31 декабря 2019 года. Параллельно продолжается прокладка другого газопровода, по которому российский газ сможет поступать на европейский рынок, — «Турецкого потока». Его строительство было начато в 2017 году, запуск магистрали также состоится до конца текущего года.

Cтроительство «Северного потока-2»

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Таким образом, уже скоро «Газпром» сможет экспортировать топливо по альтернативным маршрутам, значительно урезав или прекратив поставки через Украину — именно этого больше всего опасаются в Киеве, отмечают эксперты.

Украинская сторона не скрывает, что добивается от Москвы гарантий того, что транзит будет продолжен в рамках нового долгосрочного контракта. Именно ради этого «Нафтогаз» выдвигает всё новые судебные требования, считают эксперты.

Как заявил в середине сентября Юрий Витренко, Киев будет требовать у Москвы «компенсацию» в размере $11—14 млрд, если сторонам не удастся выработать новый контракт на подходящих Украине условиях. Эту сумму украинская сторона планирует взыскать в арбитражном суде, основанием для разбирательства станет действующий контракт на транзит топлива — «Нафтогаз» намерен потребовать пересмотра зафиксированных в документе расценок.

К теме «компенсации» в случае прекращения транзита после 31 декабря исполнительный директор «Нафтогаза» возвращается с завидной регулярностью. Комментируя 18 октября заявление руководства «Газпрома» о необходимости урегулировать судебные тяжбы, Витренко пригрозил уже 1 ноября выслать российской компании новые исковые требования на сумму более $11 млрд.

Reuters

© Alexander Demianchuk

Источник RT в «Нафтогазе» отметил, что речь идёт об иске к «Газпрому» на $11 млрд из-за прекращения транспортировки газа через территорию Украины.

«Сейчас в «Нафтогазе» стоит цель — подать как можно больше исков против «Газпрома». Желания садиться за стол переговоров нет и, на мой взгляд, это только усложнит поставки газа», — заявил он.

Под давлением

По мнению экспертов, Киев избрал неконструктивную тактику на переговорах и мало считается с тем, что после запуска газопроводов в обход Украины «Нафтогаз» должен будет конкурировать за транзитный контракт с «Газпромом», а не пытаться диктовать свои условия.

Как отметил в беседе с RT руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, хотя «Газпром» предлагает украинской стороне компромиссы, Киев девальвирует эти усилия. Пытаясь заставить «Газпром» подписать долгосрочный контракт, «Нафтогаз» выступает против рыночных факторов.

«После запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» украинская ГТС утратит своё значение. С точки зрения логистики и рынка сохранить какую-то часть украинского транзита можно в том случае, если Киев модернизирует свою газотранспортную систему и предложит оптимальный тариф», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По мнению Пасечника, в действительности Киев не очень заинтересован в том, чтобы распространить европейские нормы на транзит российского топлива по своей территории, хотя и заявляет об обратном. Дело в том, что в этом случае транзит будет осуществляться по свободным рыночным правилам, что невыгодно украинской стороне.

«Об эффективности украинского подхода к переговорам даже не приходится говорить, поскольку Киев просто не слушает другие стороны. Поэтому переговоры находятся в тупике, хотя «Газпром» предлагает снять все претензии и работать в рамках европейских норм. Но «Нафтогаз» только накапливает претензии. Скорее всего, украинская сторона хочет получить какие-то бонусы», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. Как отметил эксперт в комментарии RT, «Нафтогаз» подачей исков хочет усилить свои позиции на переговорах.

«Украинская сторона понимает, что заставить остальных участников переговоров принять её условия сложно, и она пытается использовать угрозы подачи исков для давления на оппонентов. Такая тактика вызывает много вопросов, ведь сейчас Украина выступает в роли продавца услуги. А любой продавец должен предлагать потенциальным клиентам привлекательные условия. Вместо этого Киев своим будущим покупателям угрожает. Странно ждать прогресса в этом случае», — подытожил эксперт.