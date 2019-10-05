Подготовка к торгам: почему Польша заявила о намерении полностью отказаться от российского газа после 2022 года

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, на данный момент большую часть топлива страна получает из России, однако вскоре его заменят поставки СПГ из США и Катара. Помимо этого, польские власти делают ставку на норвежский газ по трубопроводу Baltic Pipe. По мнению экспертов, Варшава, скорее всего, не станет прекращать закупки российского топлива, а подобными высказываниями представители восточноевропейского государства пытаются выторговать более выгодные условия.

Варшава планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

В эфире «Польского радио» он сообщил, что на данный момент страна по-прежнему получает большую часть газа из России, однако вскоре это ситуация изменится.

По его словам, российское топливо должны заменить поставки сжиженного природного газа из США и Катара через терминал в Свиноуйсьце, а также норвежского голубого топлива по газопроводу Baltic Pipe.

«И этот газопровод, и расширенный терминал — это наш стратегический выход из ситуации подчинения россиянам. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — приводятся слова Наимского на сайте радиостанции.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с RT отметил, что с помощью подобных заявлений Варшава пытается выторговать для себя более выгодную цену на российский газ.

«Такого рода заявления обычны для страны, которая заинтересована в изменении цен на газ. Но дело в том, что альтернативные способы поставки газа в Польшу, особенно СПГ, будут гораздо дороже. Они не выдерживают ценовой конкуренции. Тем не менее Польша, как и любая другая страна, хочет выторговать себе выгодные условия», — сказал депутат.

Он также предположил, что ещё на протяжении многих лет Варшава продолжит закупку российского газа.

«Политические заявления — это одно, а экономика — совсем другое», — подчеркнул Селезнёв.

Политическое решение

Стоит отметить, что Польша не в первый раз заявляет о нежелании продлевать газовый контракт с Россией. Так, в начале сентября эту же позицию озвучил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Пётр Возняк.

Петр Наимский

Reuters

© Peter Andrews

Он пояснил тогда, что Варшаву не устраивает якобы завышенная цена на российский газ, а также оговорённая в договоре система take-or-pay («бери или плати»), согласно которой фиксируются максимальный объём, который должен предоставить поставщик, и минимальный объём, который должен приобрести покупатель, вне зависимости от того, сколько он на самом деле закупил в оговоренный период.

В апреле об отказе закупать газ в России заявил и президент Польши Анджей Дуда. Об этом он сообщил на церемонии подписания договора о выделении средств для расширения СПГ-терминала в балтийском порту Свиноуйсьце. Работы, которые позволят увеличить мощность терминала до 7,5 млрд кубометров газа в год, на 60% будут профинансированы Европейским союзом. Дуда подчеркнул, что значительная часть этого газа будет идти из Соединённых Штатов.

Эксперты отмечают, что курс на полный отказ от российского газа является политически мотивированным и был взят с приходом к власти в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. В период с 2007 по 2015 год, когда страной руководила «Гражданская платформа», Варшава планировала продлить контракт с «Газпромом» до 2037 года.

По словам старшего аналитика международной страховой компании Coface Анны Кокоревой, на политическую мотивированность этого шага указывает тот факт, что инфраструктура для приёма американского СПГ в Польше начала строиться, когда цены на него были высокими.

«Решение Варшавы строить СПГ-терминалы было политическим, потому что тогда цены на сжиженный газ были достаточно высоки... Если Россия в 2022 году предложит свой газ Польше по конкурентной цене, а польские приёмочные терминалы откажутся и будут принимать только американский или катарский газ, то это будет свидетельствовать о политизированности решения», — рассказала она в беседе с RT.

Вместе с тем эксперты не исключили, что, несмотря на политическую конъюнктуру, Польша попытается перезаключить контракт с «Газпромом» на более выгодных для себя условиях. Такой точки зрения, в частности, придерживается руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«Польша заявляет о возможности отказа от российского газа, потому что к 2022 году у неё заканчивается долгосрочный контракт с Россией на поставку трубного газа, соответственно, сейчас она таким образом пытается получить какие-то преференции, повлиять на возможность заключения нового контракта. Думаю, что до 2022 года будет проведено несколько раундов переговоров», — отметил он в интервью RT.

Энергетический запрос

Каждый год Польша потребляет более 15 млрд кубометров газа, из которых самостоятельно добывает меньше половины (приблизительно 5 млрд куб. м). Большую часть этого объёма приходится импортировать, в основном из России. По контракту «Газпром» ежегодно поставляет в Польшу до 10,2 млрд кубометров газа.

Танкер «Clean Ocean» в порту Свиноуйсьце

Reuters

© Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz

В 2012 году Москва снизила тариф на газ для польских потребителей на 10%. Несмотря на это, в 2015 году PGNiG обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тарифы, которые, по утверждению польской стороны, не соответствовали рыночным.

В июне 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес предварительное решение в пользу польской компании, постановив, что Варшава может требовать пересмотра тарифов по контракту.

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Через несколько месяцев, в октябре 2018 года, PGNiG заключила договор сроком на 20 лет с американским поставщиком СПГ Venture Global LNG, предусматривающий поставки 2 млн тонн сжиженного газа ежегодно.

По мнению Пасечника, энергоносители из России при любом варианте развития событий будут дешевле американских.

«Возможно, Польша к 2022 году перейдёт на СПГ из Соединённых Штатов. Однако российский трубный газ в любом случае будет дешевле», — подчеркнул он.

По данным агентства Bloomberg, для «Газпрома» продажа газа останется рентабельной даже при цене от $125 до $142 за кубометр, в то время как для поставок американского СПГ в Европу эта цифра почти в два раза выше — от $213 до $266.

Он также считает, что Польша зря связывает такие большие надежды с газопроводом Baltic Pipe, поскольку его строительство всё равно придётся согласовывать с Россией.

«Проект Baltic Pipe всё равно придётся согласовывать с «Газпромом», поскольку он будет пересекать газопровод «Северный поток — 2». Кроме того, по европейскому законодательству по этому газопроводу может проходить и российский газ. Однако Польша уверена, что проект будет реализован и, соответственно, она сможет покупать норвежский газ», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Кокорева отметила, что создание инфраструктуры по приёму СПГ из США и Катара потребует существенных затрат.

«Если расходы по строительству и содержанию СПГ терминалов перенесут на потребителей, то такая энергия для граждан Польши подорожает, от чего польские потребители явно не будут в восторге», — пояснила она.

Эксперты также подчеркнули, что намерение Польши прекратить закупки российского газа не нанесёт серьёзного урона «Газпрому», который сможет компенсировать долю Варшавы за счёт других рынков.