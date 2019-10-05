Подготовка к торгам: почему Польша заявила о намерении полностью отказаться от российского газа после 2022 года
- СПГ-терминал Свиноуйсьце
- globallookpress.com
- © Michal Fludra/ZUMAPRESS.com
Варшава планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
В эфире «Польского радио» он сообщил, что на данный момент страна по-прежнему получает большую часть газа из России, однако вскоре это ситуация изменится.
По его словам, российское топливо должны заменить поставки сжиженного природного газа из США и Катара через терминал в Свиноуйсьце, а также норвежского голубого топлива по газопроводу Baltic Pipe.
«И этот газопровод, и расширенный терминал — это наш стратегический выход из ситуации подчинения россиянам. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — приводятся слова Наимского на сайте радиостанции.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с RT отметил, что с помощью подобных заявлений Варшава пытается выторговать для себя более выгодную цену на российский газ.
«Такого рода заявления обычны для страны, которая заинтересована в изменении цен на газ. Но дело в том, что альтернативные способы поставки газа в Польшу, особенно СПГ, будут гораздо дороже. Они не выдерживают ценовой конкуренции. Тем не менее Польша, как и любая другая страна, хочет выторговать себе выгодные условия», — сказал депутат.
Он также предположил, что ещё на протяжении многих лет Варшава продолжит закупку российского газа.
«Политические заявления — это одно, а экономика — совсем другое», — подчеркнул Селезнёв.
Политическое решение
Стоит отметить, что Польша не в первый раз заявляет о нежелании продлевать газовый контракт с Россией. Так, в начале сентября эту же позицию озвучил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Пётр Возняк.
- Петр Наимский
- Reuters
- © Peter Andrews
Он пояснил тогда, что Варшаву не устраивает якобы завышенная цена на российский газ, а также оговорённая в договоре система take-or-pay («бери или плати»), согласно которой фиксируются максимальный объём, который должен предоставить поставщик, и минимальный объём, который должен приобрести покупатель, вне зависимости от того, сколько он на самом деле закупил в оговоренный период.
В апреле об отказе закупать газ в России заявил и президент Польши Анджей Дуда. Об этом он сообщил на церемонии подписания договора о выделении средств для расширения СПГ-терминала в балтийском порту Свиноуйсьце. Работы, которые позволят увеличить мощность терминала до 7,5 млрд кубометров газа в год, на 60% будут профинансированы Европейским союзом. Дуда подчеркнул, что значительная часть этого газа будет идти из Соединённых Штатов.
Эксперты отмечают, что курс на полный отказ от российского газа является политически мотивированным и был взят с приходом к власти в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. В период с 2007 по 2015 год, когда страной руководила «Гражданская платформа», Варшава планировала продлить контракт с «Газпромом» до 2037 года.
По словам старшего аналитика международной страховой компании Coface Анны Кокоревой, на политическую мотивированность этого шага указывает тот факт, что инфраструктура для приёма американского СПГ в Польше начала строиться, когда цены на него были высокими.
«Решение Варшавы строить СПГ-терминалы было политическим, потому что тогда цены на сжиженный газ были достаточно высоки... Если Россия в 2022 году предложит свой газ Польше по конкурентной цене, а польские приёмочные терминалы откажутся и будут принимать только американский или катарский газ, то это будет свидетельствовать о политизированности решения», — рассказала она в беседе с RT.
Вместе с тем эксперты не исключили, что, несмотря на политическую конъюнктуру, Польша попытается перезаключить контракт с «Газпромом» на более выгодных для себя условиях. Такой точки зрения, в частности, придерживается руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
«Польша заявляет о возможности отказа от российского газа, потому что к 2022 году у неё заканчивается долгосрочный контракт с Россией на поставку трубного газа, соответственно, сейчас она таким образом пытается получить какие-то преференции, повлиять на возможность заключения нового контракта. Думаю, что до 2022 года будет проведено несколько раундов переговоров», — отметил он в интервью RT.
Энергетический запрос
Каждый год Польша потребляет более 15 млрд кубометров газа, из которых самостоятельно добывает меньше половины (приблизительно 5 млрд куб. м). Большую часть этого объёма приходится импортировать, в основном из России. По контракту «Газпром» ежегодно поставляет в Польшу до 10,2 млрд кубометров газа.
- Танкер «Clean Ocean» в порту Свиноуйсьце
- Reuters
- © Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz
В 2012 году Москва снизила тариф на газ для польских потребителей на 10%. Несмотря на это, в 2015 году PGNiG обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тарифы, которые, по утверждению польской стороны, не соответствовали рыночным.
В июне 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес предварительное решение в пользу польской компании, постановив, что Варшава может требовать пересмотра тарифов по контракту.
Через несколько месяцев, в октябре 2018 года, PGNiG заключила договор сроком на 20 лет с американским поставщиком СПГ Venture Global LNG, предусматривающий поставки 2 млн тонн сжиженного газа ежегодно.
По мнению Пасечника, энергоносители из России при любом варианте развития событий будут дешевле американских.
«Возможно, Польша к 2022 году перейдёт на СПГ из Соединённых Штатов. Однако российский трубный газ в любом случае будет дешевле», — подчеркнул он.
По данным агентства Bloomberg, для «Газпрома» продажа газа останется рентабельной даже при цене от $125 до $142 за кубометр, в то время как для поставок американского СПГ в Европу эта цифра почти в два раза выше — от $213 до $266.
Он также считает, что Польша зря связывает такие большие надежды с газопроводом Baltic Pipe, поскольку его строительство всё равно придётся согласовывать с Россией.
«Проект Baltic Pipe всё равно придётся согласовывать с «Газпромом», поскольку он будет пересекать газопровод «Северный поток — 2». Кроме того, по европейскому законодательству по этому газопроводу может проходить и российский газ. Однако Польша уверена, что проект будет реализован и, соответственно, она сможет покупать норвежский газ», — пояснил эксперт.
В свою очередь, Кокорева отметила, что создание инфраструктуры по приёму СПГ из США и Катара потребует существенных затрат.
«Если расходы по строительству и содержанию СПГ терминалов перенесут на потребителей, то такая энергия для граждан Польши подорожает, от чего польские потребители явно не будут в восторге», — пояснила она.
Эксперты также подчеркнули, что намерение Польши прекратить закупки российского газа не нанесёт серьёзного урона «Газпрому», который сможет компенсировать долю Варшавы за счёт других рынков.
«Поставки газа в Польшу составляют 5% от общего экспорта «Газпрома» в Европу. Уверена, что российская компания компенсирует польский рынок за счёт увеличения поставок голубого топлива в Германию или Турцию», — заключила Анна Кокорева.
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