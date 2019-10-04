В Польше назвали сроки отказа от российского газа
- РИА Новости
По его словам, пока больше всего газа страна получает из России, однако вскоре альтернативой станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.
«После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — сказал Наимский в эфире «Польского радио».
Он уточнил, что поставщиками могут стать США и Катар.
В июле Дания выдала первое разрешение на строительство норвежского Baltic Pipe в Польшу.
В Варшаве считают, что он позволит ей стать независимой от российского природного газа.