В Польше назвали сроки отказа от российского газа

Короткая ссылка
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
В Польше назвали сроки отказа от российского газа
  • РИА Новости

По его словам, пока больше всего газа страна получает из России, однако вскоре альтернативой станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

«После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — сказал Наимский в эфире «Польского радио».

Он уточнил, что поставщиками могут стать США и Катар.

В июле Дания выдала первое разрешение на строительство норвежского Baltic Pipe в Польшу. 

В Варшаве считают, что он позволит ей стать независимой от российского природного газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить