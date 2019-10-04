В Польше назвали сроки отказа от российского газа

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По его словам, пока больше всего газа страна получает из России, однако вскоре альтернативой станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

«После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — сказал Наимский в эфире «Польского радио».

Он уточнил, что поставщиками могут стать США и Катар.

В июле Дания выдала первое разрешение на строительство норвежского Baltic Pipe в Польшу.

В Варшаве считают, что он позволит ей стать независимой от российского природного газа.