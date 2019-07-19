Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

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Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на датское агентство по охране окружающей среды.

Отмечается, что датский газотранспортный оператор Energinet ещё необходимо получить разрешения от 13 муниципалитетов по сухопутной трассе магистрали.

Также для строительства этого проекта нужно одобрение от Датского энергетического агентства в отношении морского участка в датских водах.

В январе издание Financial Times писало, что Польша стремится побороть зависимость от российского газа, однако строительство газопровода Baltic Pipe придётся согласовывать с Россией

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