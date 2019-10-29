Конструктив и запасные варианты: как прошёл четвёртый раунд переговоров по транзиту российского газа через Украину

Трёхсторонние консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом по газу прошли в конструктивном ключе, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, все участники настроены на то, чтобы транзит российского газа через украинскую территорию продолжился после 2020 года. Также Киев не исключает возобновления прямых закупок топлива у «Газпрома». Вместе с тем замглавы ЕК Марош Шефчович выразил разочарование итогами брюссельской дискуссии и призвал не затягивать с достижением договорённостей.

В понедельник, 28 октября, в Брюсселе состоялся четвёртый раунд трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина о продолжении транзита газа через украинскую ГТС после 31 декабря 2019 года, когда истечёт действующий контракт. Российскую делегацию на переговорах представляли глава Минэнерго Александр Новак и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Все настроены на обеспечение надёжного транзита газа»

Как отметил министр энергетики России по итогам трёхсторонних консультаций, встреча была «довольно конструктивной», поскольку все стороны настроены на достижение консенсуса.

«Переговоры прошли позитивно. Очередные консультации состоятся до конца ноября. Все настроены на обеспечение надёжного транзита газа с 1 января 2020 года», — сказал Новак.

По его словам, в ближайшее время продолжатся контакты по выработке приемлемых правил взаимодействия операторов газотранспортных систем России и Украины. Кроме того, состоялась «сверка часов» по имплементации европейского законодательства на Украине для понимания механизмов, которые будут регулировать взаимоотношения с 1 января 2020 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак

Reuters

© Yves Herman

«В качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год. Хотя если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину», — добавил глава Минэнерго России.

Кроме того, Новак сообщил, что российская сторона «видит готовность» Киева с 2020 года возобновить прямые закупки газа. Напомним, в ноябре 2015-го «Нафтогаз Украины» прекратил закупки топлива у «Газпрома», перейдя на реверсные поставки российского газа из Словакии, Венгрии и Польши.

«Конкретные цифры будут обсуждаться позднее», — добавил он.

Главный вывод из прошедшей встречи — стороны настроены на решение вопроса, заявил RT председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Есть взаимное движение. Поэтому переговоры, консультации проходят на позитиве — на желании решить проблему, а не усугубить её. Даже если всё будет подготовлено, не факт, что на этих условиях можно будет заключить контракт, забронировать и обеспечить транзит. Поэтому, конечно, должны быть варианты. Плюс был вопрос обнуления или решения взаимных претензий по старому контракту — вопрос не урегулирован. Я боюсь, что это будет камнем преткновения», — заявил парламентарий.

«Пакетное» решение

Между тем замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович назвал неутешительными итоги состоявшейся встречи. По его словам, это якобы связано с неготовностью российской делегации идти на уступки.

«Я разочарован сегодняшним исходом и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть прогресс», — сказал он.

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Представитель ЕС призвал не затягивать с заключением транзитного соглашения, поскольку «1 января 2020 года не за горами». Он также рассказал, что украинская сторона настроена на дискуссию по «пакетному» решению газового вопроса, включающему в себя прямые поставки топлива и мировое соглашение по судебным спорам между «Газпромом» и «Нафтогазом».

В свою очередь, министр энергетики Украины Алексей Оржель подтвердил, что обсуждались определённые позиции российской стороны относительно арбитражей и объёмов прямой поставки газа.

«Договор о прямых поставках, думаю, мы можем рассматривать с российской стороной на выгодных условиях для обеих сторон. Если мы говорим, что цена должна быть конкурентной, рыночной, мы можем рассматривать эти условия на поставку», — подчеркнул глава украинского Минэнерго.

При этом он выразил надежду на то, что новый контракт по транзиту газа с Россией будет подписан до конца 2019 года.

Беседа Путина и Меркель

Отметим, что на фоне очередного этапа дискуссии состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры двух стран обменялись мнениями «относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта».

Напомним, что 22 октября состоялись технические консультации в преддверии нового раунда трёхсторонних переговоров. Они прошли «в конструктивном ключе», сообщили в российском Минэнерго. По словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, «возможности для продвижения вперёд есть».

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При этом в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины» добавили, что обсуждалась имплементация Киевом норм законодательства ЕС, организация независимого оператора газотранспортной системы Украины и соглашение о его взаимодействии с российским партнёром.

2 октября в ходе участия в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин подчёркивал, что Москва готова подписать с Киевом новый договор о транзите газа в ЕС в соответствии с европейским законодательством, если украинская сторона до конца года успеет принять соответствующие нормы. В противном случае Россия готова на год продлить существующий контракт.

«Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно — существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые ещё нужно украинским партнёрам пройти, это не очень просто будет сделать, — то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, существующий контракт на прокачку», — пояснял глава государства.