Чижов оценил итоги предварительных переговоров по газу с Украиной и ЕС

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов положительно оценил предварительные трёхсторонние консультации по газу между российской и украинской делегациями и членами Еврокомиссии.

«Могу сказать, что предварительная встреча, которая прошла в минувший понедельник (21 октября. — RT) в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперёд есть», — цитирует его ТАСС.

При этом постпред России отметил, что эффективность консультаций можно будет оценить уже после переговоров по газу 28 октября.

Ранее делегаты из России, с Украины и из Еврокомиссии встретились в Брюсселе для подготовки к трёхсторонним консультациям по газу.

Ведущий аналитик Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева об отсутствии смысла в продлении контракта с «Газпромом» на действующих условиях.