«Вмешательство» в выборы, доллар, нефть и Зеленский: о чём говорил Путин на пленарном заседании РЭН

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Президент затронул темы транзита газа через Украину, «вмешательства» России в американские выборы и рассказал об использовании Соединёнными Штатами доллара в политической борьбе. О чём ещё говорил российский лидер — в материале RT.

Во вторник, 2 октября, в Москве открылся III Международный форум «Российская энергетическая неделя». В пленарном заседании саммита, темой которого стало энергетическое партнёрство для устойчивого развития, принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства выступил с приветственной речью, а также в ходе дискуссии ответил на вопросы модератора беседы, корреспондента NBC News Кира Симмонса, которые касались не только энергетической сферы.

По словам российского лидера, текущий форум собрал рекордное число участников — 10,5 тыс., представителей более 200 компаний из 80 стран мира. Завершится «Российская энергетическая неделя» в субботу, 5 октября.

Российские энергопроекты в Европе

Владимир Путин обратил внимание, что против России используются «нечистоплотные приёмы» борьбы на энергетическом рынке. При этом он указал, что российская сторона сохраняет в отношениях с европейскими партнёрами «ответственный и деловой подход», и добавил, что против энергосотрудничества между РФ и Европой всегда выступали Соединённые Штаты Америки.

«Россия обеспечивает стабильные, бесперебойные поставки газа на европейском направлении. Мы продолжаем реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как газопроводы «Турецкий поток», «Северный поток — 2»... Вновь подчеркну: эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Хочу это ещё раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплёки», — сказал президент.

По его словам, задача этих проектов — диверсификация маршрутов поставок газа и отход от транзитных рисков, что позволит укрепить энергетическую безопасность Европы. Он также отметил, что если бы не был реализован газопровод «Северный поток — 1», то Европейский континент испытывал бы дефицит в энергоресурсах, который не смогли бы восполнить поставки из США.

«Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берёт верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий. И конечно, у нас появляются новые стимулы развивать сотрудничество с теми, кто не поддерживает такую логику — логику недобросовестной конкуренции», — констатировал Путин.

Нападение на объекты Saudi Aramco

Россия осуждает атаки на два нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, заявил Владимир Путин. По его словам, этот инцидент повлёк за собой серьёзные последствия для мирового энергорынка. В то же время российский лидер не считает, что организаторы акции достигли поставленных перед ними целей.

Вместе с тем президент России призвал руководствоваться не эмоциями, а фактами при расследовании этой атаки.

«Мы против того, чтобы перекладывать вину на Иран, поскольку для этого нет никаких доказательств. Вчера мы тоже эту тему с президентом Рухани обсуждали. Его позиция заключается в том, что Иран снимает с себя всякую ответственность за это событие. Он не причастен к этому событию, и для него — для Ирана — несколько странновата позиция некоторых стран, которые без достаточных оснований и без получения результатов международного расследования назначают его виновным», — заявил Путин.

По мнению российского лидера, американская разведка, которая «обслуживает нынешнюю политику» США, на данный момент не представила никаких доказательств причастности Тегерана к этому событию.

Также по теме «Тщательное и объективное расследование»: Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаку на НПЗ страны Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре атаку дронов на нефтеперерабатывающие терминалы Saudi Aramco с министром обороны...

14 сентября объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников, в результате чего на заводах возникли пожары. Согласно сообщению саудовского министра энергетики, теракт привёл к сокращению нефтепоставок более чем на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы — одна из сторон конфликта в Йемене, в котором также принимает участие королевство. При этом Вашингтон, а позднее Париж, Лондон и Берлин возложили вину за инцидент на Иран.

Ситуация в США и отношения с Трампом

Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США, констатировал Владимир Путин. Он также с сожалением отметил отсутствие прогресса в российско-американских двусторонних отношениях, но выразил надежду, что рано или поздно в этом вопросе Вашингтон начнёт руководствоваться здравым смыслом.

Говоря об отношениях с 45-м президентом США Дональдом Трампом, Путин заметил, что Москва оказалась впутана «во внутриполитические дрязги в США». По его словам, у него с главой Белого дома выстроились «хорошие, деловые и устойчивые отношения», но их нельзя назвать близкими.

Он также напомнил, что офис специального прокурора Роберта Мюллера по расследованию предполагаемого «российского вмешательства» в выборы 2016 года не нашёл какого-либо сговора между Москвой и командой Трампа.

«Хайли лайкли — мы это уже слышали. Он не нашёл никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно — или было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что всё то, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, нарушает российско-американские отношения. И, я уверен, идёт во вред самим Соединённым Штатам», — констатировал Путин.

Президент России также с юмором ответил на вопрос американского корреспондента о том, собирается ли Кремль вмешиваться в предстоящие в 2020 году президентские выборы в США.

«По секрету скажу: да, обязательно будем делать это, чтобы окончательно развеселить вас», — пошутил Путин.

Об Украине и Владимире Зеленском

Ещё один вопрос Владимиру Путину касался энергетических отношений между Россией и Украиной. В сентябре состоялся очередной раунд трёхсторонних переговоров по газу, в которых приняли участие высокопоставленные представители Москвы, Киева и ЕС. Как заметил президент, российская сторона готова на год продлить существующий контракт на прокачку газа через территорию Украины, если не удастся заключить новое соглашение.

Также по теме «К осени разочарование усилится»: чего смог добиться Владимир Зеленский за первые 100 дней президентства Со дня инаугурации Владимира Зеленского прошло 100 дней. В ходе своей предвыборной кампании будущий президент Украины раздавал щедрые...

«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года... мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно — существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые ещё нужно украинским партнёрам пройти, это не очень просто будет сделать, — то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, существующий контракт на прокачку», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что перед Владимиром Зеленским на посту президента Украины стоят «большие вызовы», поскольку от предшественника ему досталось «тяжёлое наследие».

«Уровень ВВП не просто упал, он рухнул за предыдущие годы в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины практически перестали существовать. Украина, когда находилась с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства», — пояснил Владимир Путин.

Про Грету Тунберг

Владимир Путин заявил, что не разделяет общих восторгов относительно выступления 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на климатическом саммите ООН, в ходе которого она обвинила мировых лидеров во лжи и «краже детства».

По его словам, правильно, что молодые люди «обращают внимание на острые проблемы» современности, в том числе в сфере экологии.

«Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом ещё кто-то пытается зарабатывать. Я не утверждаю, что это тот самый случай, но внимательно нужно дальше следить за этим», — пояснил российский лидер.

Президент выразил уверенность, что Грета «добрая и искренняя девочка». Однако, по его мнению, взрослые должны ограждать детей от ухода в крайности, которые могут разрушить личность.

Доллар и санкции

Перед Россией никогда не стояла задача уйти от доллара как от платёжного инструмента, однако ситуация вынуждает «думать о том, как обезопасить себя». Такое мнение высказал президент РФ. По его словам, Соединённые Штаты собственными действиями подорвали доверие к своей валюте.

Также по теме «В многополярном мире — многополярная валюта»: почему глава Банка Англии предложил отказаться от доллара Для стабилизации мировой финансовой системы нужно отказаться от доллара как резервной валюты и заменить его электронным платёжным...

«Доллар пользовался очень большим доверием во всём мире. Это была почти единственная универсальная мировая валюта. Зачем-то Соединённые Штаты начали использовать долларовые расчёты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара. Считаю, это ещё одна очень крупная ошибка. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Так скоро они грохнутся», — заметил Путин.

Он отметил, что к расчётам в национальных валютах переходят всё больше стран мира, а между государствами Евразийского экономического союза 72% расчётов уже осуществляются в рублях.

Российский лидер также отметил, что никогда и ни к кому не обращался с просьбой снять санкции и не станет этого делать в будущем.

«Во-первых, это бесполезно. Нормализация отношений должна исходить из понимания обеих сторон того, что нормализация отношений выгодна этим обеим сторонам, а не потому, что кто-то что-то попросил. Второе — я надеюсь, что придёт осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций», — констатировал Путин.