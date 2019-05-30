«Принцип справедливости»: почему Мюллер не сделал вывод о препятствовании правосудию со стороны Трампа в своём докладе
- Reuters
- © Jim Bourg
Офис специального прокурора Министерства юстиции США по расследованию предполагаемого «российского вмешательства» в выборы 2016 года и якобы имевшего место сотрудничества представителей команды Дональда Трампа с Москвой закрывается. Об этом на пресс-конференции заявил спецпрокурор Роберт Мюллер.
«Я не делал публичных заявлений во время нашего расследования и выступаю сегодня, потому что наше расследование завершено», — сказал он.
«Мы официально закрываем офис специального прокурора. Кроме того, я ухожу из Министерства юстиции и возвращаюсь к частной жизни», — пояснил Мюллер.
74-летний юрист также указал, что не собирается давать показания перед конгрессом США. По его словам, в докладе по итогам расследования содержится вся информация, которую он мог предоставить.
«Любые выступления не будут выходить за рамки нашего доклада, который содержит факты, анализ и причины, по которым были приняты наши решения. Мы тщательно подбирали слова, и они сами за себя говорят. Этот доклад и есть мои показания», — подчеркнул бывший директор ФБР.
Он выразил надежду, что в дальнейшем ему не придётся делать заявления на тему «российского вмешательства». Напомним, что соответствующее расследование длилось почти два года — с мая 2017 года по апрель 2019-го, когда генеральный прокурор США Уильям Барр опубликовал 448-страничный доклад об итогах проведённых мероприятий.
«Мюллер был специальным прокурором — должность назначается только для расследований действий президента. Отставка с его стороны вполне разумна... Ему уже 74 года, он сделал своё дело, то, для чего его и назначали. Следствие закончено. Это абсолютно нормальная отставка. Мюллеру уже не надо ничего никому доказывать», — заявил RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.
- Копия доклада офиса специального прокурора Минюста США по расследованию «российского вмешательства»
- Reuters
- © Andrew Sullivan
Импичменту быть?
Между тем в ходе своего выступления перед журналистами Роберт Мюллер говорил не только о своём уходе из Минюста США. Завершивший свою деятельность спецпрокурор посвятил часть речи результатам доклада, в том числе и расследованию возможного препятствования правосудию со стороны Дональда Трампа.
Мюллер отметил, что в докладе не дан окончательный ответ на вопрос о том, препятствовал ли Трамп правосудию, поскольку против действующего президента нельзя выдвинуть обвинения в совершении противоправных действий, это является нарушением Конституции США. Бывший спецпрокурор также добавил, что он руководствовался «принципом справедливости»: «Было бы неправильным выдвигать против кого-либо обвинения, если они не подлежат судебному рассмотрению».
«В соответствии с этими принципами мы действовали. Исходя из них, мы пришли к выводу, что так или иначе однозначно установить, совершил ли президент преступление, невозможно. Такова окончательная позиция офиса, и мы не собираемся комментировать какие-либо другие выводы или предположения в отношении президента», — подчеркнул Мюллер.
Отметим, что эта часть заявления вызвала противоречивую реакцию у американского политического истеблишмента. Дональд Трамп подчеркнул, что публичное выступление Мюллера никак не изменило выводы из доклада, опубликованные в апреле, и на этом можно ставить в точку.
«Не было достаточных свидетельств, и потому в нашей стране человек (считается. — RT) невиновным. Дело закрыто! Спасибо!» — написал президент США в своём Twitter.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также отметила, что вывод доклада офиса спецпрокурора очевиден: «Никакого сговора не было». По её словам, Мюллер своим выступлением подтвердил это.
«После двух лет (расследования. — RT) спецпрокурор движется дальше, и всем остальным следует поступать таким же образом», — заключила она.
Между тем противоположное мнение высказали в стане Демократической партии, где призывали к запуску процедуры импичмента. Заявления подобного характера сделали некоторые кандидаты-демократы, участвующие в президентской кампании 2020 года. В частности, Элизабет Уоррен и Камала Харрис.
«Учитывая, что спецпрокурор Мюллер не смог выдвинуть уголовные обвинения против президента, конгресс должен отреагировать на преступления, ложь и другие проступки Трампа, и мы сделаем это! Никто, даже президент США, не может быть выше закона», — заявил председатель юридического комитета нижней палаты конгресса США Джерри Надлер.
Кроме того, представитель бывшего вице-президента США Джо Байдена заявил, что никто не получит удовольствие от процедуры импичмента, но он становится всё более неизбежным.
В свою очередь, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подчеркнула, что конгресс продолжит работу «по привлечению президента к ответственности за злоупотребление властью».
- Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и президент США Дональд Трамп
- Reuters
- © Carlos Barria
«Я думаю, что никакого импичмента не будет. Во-первых, для этого нет оснований, расследование Мюллера не дало никакого повода. Во-вторых, на это у демократов нет голосов. Я думаю, что импичмент Трампа существует только в головах некоторых радикалов. Президент совершенно спокойно доживёт до выборов. А вот выиграет ли он, большой вопрос. До выборов остаётся совсем немного времени, праймериз начнутся уже буквально через полгода, и, чтобы получить юридические основания для импичмента, просто не хватит времени», — заявил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Российское вмешательство»
Ещё одной темой выступления Роберта Мюллера стали якобы многочисленные попытки России повлиять на выборы 2016 года. Он отметил, что в докладе говорилось о якобы организации «российскими военными скоординированной атаки» на политическую систему США, а также об операции, якобы осуществлённой частной компанией из России, в рамках которой граждане РФ «притворялись американцами» в социальных сетях.
«Эти утверждения заслуживают внимания каждого американца», — сказал спецпрокурор США.
Напомним, что Москва неоднократно опровергала необоснованные и не подтверждённые фактами заявления Вашингтона о причастности России к вмешательству в избирательный процесс США.
«Конечно, это не может вызывать никакого позитивного отношения, потому что голословные обвинения, коими полнится американская дипломатическая внешнеполитическая риторика, ни разу ничем не были подкреплены», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Москва «угрожала выборам» в США с 1974 года.
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