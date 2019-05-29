Эксперт прокомментировал отставку Мюллера

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Анна Лушникова
Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал в беседе с RT заявление спецпрокурора США Роберта Мюллера о его увольнении из Минюста.
Эксперт прокомментировал отставку Мюллера
  • Reuters

«Мюллер был специальным прокурором, должность назначается только для расследований действий президента. Отставка с его стороны вполне разумна, во-первых, ему уже 74 года. Он сделал своё дело, то, для чего его и назначали. Следствие закончено. После такого расследования оставаться в Минюсте для него было бы некорректно, работать бы ему не дали, министерство подчиняется президенту. Это абсолютно нормальная отставка, Мюллеру уже не надо ничего никому доказывать», — считает эксперт.

По его словам, отставка спецпрокурора не означает, что «Дональд Трамп полностью оправдан и к нему нет вопросов».

«Просто Мюллер, несмотря на свою чёткую задачу найти основания для обвинения, их не нашёл», — заключил Синельников-Оришак.

Ранее Мюллер, который на протяжении двух лет вёл вменяемое России «вмешательство» в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.

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