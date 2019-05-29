Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке
  • Reuters

Говоря о ходе расследования, Мюллер подчеркнул, что он и его команда не рассматривали возможность выдвижения обвинений против президента США Дональда Трампа.

Он пояснил, что глава государства «не может быть обвинён в федеральном преступлении, пока он находится на своём посту. По его словам, это «неконституционно».

18 апреля был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы.

В МИД России впоследствии заявили, что в опубликованном документе нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую гонку в США.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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