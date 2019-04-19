МИД заявил об отсутствии доказательств «вмешательства» России в выборы в США

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Директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко заявил, что в опубликованном докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в американские выборы 2016 года.
МИД заявил об отсутствии доказательств «вмешательства» России в выборы в США
  • Reuters

«В нём нет ничего, что привлекало бы внимание, он фактически подтверждает отсутствие какой-либо аргументации, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. Ни единого доказательства там не присутствует», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что доклад о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года появится в продаже в формате книги.

Она может быть издана 30 апреля, но уже стала бестселлером на Amazon.

18 апреля Министерство юстиции США обнародовало доклад Мюллера.

Подробнее — в материале RT.

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