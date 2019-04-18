Пенс призвал проверить законность расследования Мюллера

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Вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» законным. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление политика.
Пенс призвал проверить законность расследования Мюллера
  • Reuters

«Теперь, когда расследование спецпрокурора завершено, американский народ имеет право знать, соответствовало ли первоначальное расследование стандартам Министерства юстиции или даже вообще закону», — сказал Пенс.

Он призвал никогда не позволять использовать систему правосудия для достижения политических целей.

Ранее Трамп назвал незаконным расследование, которое велось против него командой спецпрокурора Роберта Мюллера на предмет «сговора с Россией».

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