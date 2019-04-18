Пенс призвал проверить законность расследования Мюллера

Вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» законным. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление политика.

Reuters

«Теперь, когда расследование спецпрокурора завершено, американский народ имеет право знать, соответствовало ли первоначальное расследование стандартам Министерства юстиции или даже вообще закону», — сказал Пенс. JUST IN: Pence says Mueller report confirms "no collusion, no obstruction" https://t.co/Kq3Y9UeFdtpic.twitter.com/8UQggqOuQR — The Hill (@thehill) 18 апреля 2019 г. Он призвал никогда не позволять использовать систему правосудия для достижения политических целей. Ранее Трамп назвал незаконным расследование, которое велось против него командой спецпрокурора Роберта Мюллера на предмет «сговора с Россией».