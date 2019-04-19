Доклад Мюллера о «российском вмешательстве» стал бестселлером
- Reuters
Как отмечает The New York Times, книга в мягкой обложке стоит $9,2 (590 рублей).
Газета пишет, что многие издательства хотят опубликовать расследование как можно быстрее, несмотря на то, что с ним можно бесплатно ознакомиться на сайте Минюста США. Так, книгу планируют выпустить Skyhorse, Washington Post, Simon&Schuster и другие.
18 апреля в США был обнародован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.