Трамп прокомментировал доклад Мюллера
- Reuters
«У меня хороший день! Нет сговора, нет препятствования правосудию. В любом случае этого (сговора и препятствования. — RT) никогда не было и никогда не будет», — сказал он.
"I’m having a good day, too! It was called no collusion, no obstruction," President Trump says following the release of the Mueller report.— ABC News (@ABC) 18 апреля 2019 г.
In the report, Mueller says he did not clear President Trump on obstruction of justice. https://t.co/NN1BE4PDcdpic.twitter.com/FEA57KXIss
Трамп также добавил, что подобного никогда не должно произойти с другим президентом США.
Ранее американский лидер опубликовал картинку в стиле «Игры престолов», посвящённую докладу Мюллера.
18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора Трампа с российским правительством, а также отметил, что сотрудники главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».
Россия неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территориях других государств.