Трамп прокомментировал доклад Мюллера

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы.
Трамп прокомментировал доклад Мюллера
  • Reuters

«У меня хороший день! Нет сговора, нет препятствования правосудию. В любом случае этого (сговора и препятствования. — RT) никогда не было и никогда не будет», — сказал он.

Трамп также добавил, что подобного никогда не должно произойти с другим президентом США.

Ранее американский лидер опубликовал картинку в стиле «Игры престолов», посвящённую докладу Мюллера.

18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора Трампа с российским правительством, а также отметил, что сотрудники главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».

Россия неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территориях других государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить