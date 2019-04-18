Трамп прокомментировал доклад Мюллера

Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы.

«У меня хороший день! Нет сговора, нет препятствования правосудию. В любом случае этого (сговора и препятствования. — RT) никогда не было и никогда не будет», — сказал он.

"I’m having a good day, too! It was called no collusion, no obstruction," President Trump says following the release of the Mueller report.



In the report, Mueller says he did not clear President Trump on obstruction of justice. https://t.co/NN1BE4PDcdpic.twitter.com/FEA57KXIss — ABC News (@ABC) 18 апреля 2019 г.

Трамп также добавил, что подобного никогда не должно произойти с другим президентом США.

Ранее американский лидер опубликовал картинку в стиле «Игры престолов», посвящённую докладу Мюллера.

18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора Трампа с российским правительством, а также отметил, что сотрудники главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».

Россия неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территориях других государств.