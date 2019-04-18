Трамп показал картинку в стиле «Игры престолов» после доклада Мюллера

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter картинку в стиле телесериала «Игра престолов» после публикации доклада спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» в американские выборы.
Трамп показал картинку в стиле «Игры престолов» после доклада Мюллера
  • @realDonaldTrump
  • Twitter

«Для ненавистников и левых радикальных демократов. Никакого сговора. Никакого воспрепятствования правосудию», — говорится в подписи к картинке.

Надпись, сделанная характерным для сериала шрифтом, гласит: «Игра окончена».

18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора американского президента Дональда Трампа с российским правительством, а также отметил, что сотрудники главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».

Также Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

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