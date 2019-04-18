Трамп показал картинку в стиле «Игры престолов» после доклада Мюллера
- @realDonaldTrump
«Для ненавистников и левых радикальных демократов. Никакого сговора. Никакого воспрепятствования правосудию», — говорится в подписи к картинке.
18 апреля 2019 г.
Надпись, сделанная характерным для сериала шрифтом, гласит: «Игра окончена».
18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора американского президента Дональда Трампа с российским правительством, а также отметил, что сотрудники главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».
Также Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.