Трамп показал картинку в стиле «Игры престолов» после доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter картинку в стиле телесериала «Игра престолов» после публикации доклада спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» в американские выборы.

@realDonaldTrump

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