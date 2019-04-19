Трамп заявил, что при желании мог прекратить расследование Мюллера

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что он имел право прекратить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», но не стал этого делать.

«Я имел право закончить всю охоту на ведьм, если бы захотел. Я мог бы уволить всех, включая Мюллера, если бы захотел. Я решил не делать этого. У меня было право использовать привилегии исполнительной власти. Но я им не воспользовался!» — написал Трамп.

Ранее вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование Мюллера законным.

Он также призвал никогда не позволять использовать систему правосудия для достижения политических целей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить