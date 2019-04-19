Трамп заявил, что при желании мог прекратить расследование Мюллера
«Я имел право закончить всю охоту на ведьм, если бы захотел. Я мог бы уволить всех, включая Мюллера, если бы захотел. Я решил не делать этого. У меня было право использовать привилегии исполнительной власти. Но я им не воспользовался!» — написал Трамп.
Ранее вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование Мюллера законным.
Он также призвал никогда не позволять использовать систему правосудия для достижения политических целей.