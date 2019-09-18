«Тщательное и объективное расследование»: Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаку на НПЗ страны

Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре атаку дронов на нефтеперерабатывающие терминалы Saudi Aramco с министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Глава государства выразил озабоченность по поводу нападения и призвал к тщательному расследованию инцидента. Ранее в королевстве сообщили, что поставки нефти, сократившиеся после атаки, полностью восстановлены. Также министр энергетики страны заявил, что упавшая нефтедобыча восстановлена наполовину, а к концу месяца полностью вернётся на прежний уровень. В то же время до сих пор неясно, кто стоит за атакой. В США обвиняют в нападении Иран, между тем сама исламская республика отрицает всякую причастность к нему. В любом случае этот инцидент будет иметь долгосрочные последствия, считают эксперты.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем и министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

«Обсуждена ситуация в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии. Президент России выразил озабоченность на этот счёт и высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего», — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Ранее сообщалось, что поставки нефти, сократившиеся после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, полностью восстановлены. Об этом во вторник, 17 сентября, заявил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

«Производство вернулось в норму с полудня сегодняшнего дня, — отметил он. (Компания Saudi. — RT) Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце, задействовав стратегический запас», — передаёт ТАСС слова министра.

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Кроме того, чиновник отметил, что Саудовская Аравия уже восстановила объёмы добычи нефти наполовину, а к концу сентября нефтяной рынок страны оправится полностью.

«За последние два дня причинённый ущерб был устранён, восстановлено более половины от уровня производства до атак», — сказал он.

Атаки не затронули поставки на внутренний рынок, также добавил министр. По его словам, к концу месяца добыча нефти в стране возрастёт до 11 млн баррелей в день. Сейчас королевство добывает около 10 млн баррелей. К концу ноября Саудовская Аравия намерена довести нефтедобычу до 12 млн баррелей в сутки.

18 сентября в разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что королевство полностью восстановит объёмы добычи нефти уже через десять дней.

14 сентября два НПЗ госкомпании Saudi Aramco в районах Абкайк и Хурайс в Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников, в результате чего на заводах возникли пожары. Согласно сообщению саудовского министра энергетики, теракт привёл к падению нефтепоставок более чем на 5,7 млн баррелей, что составляет 50% от производства компании.

Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы, в настоящее время воюющие против королевства в рамках конфликта в Йемене. Представитель хуситов Яхья Сари заявил на канале Al Masirah, что нападения продолжатся до тех пор, пока йеменская война не будет завершена.

В то же время США прямо обвинили в нападении Иран.

«На фоне всех призывов к деэскалации Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена», — заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм, в свою очередь, призвал нанести удары уже по нефтеперерабатывающим заводам Ирана, чтобы повлиять на поведение исламской республики.

«Тегеран не перестанет действовать ненадлежащим образом, пока не столкнётся с угрозой более ощутимых последствий вроде ударов по его заводам, которые переломят режиму хребет», — сообщил политик в своём Twitter.

17 сентября AFP со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что США собирают доказательства причастности Ирана к атаке и готовятся представить их на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.

В Саудовской Аравии такими доказательствами собираются поделиться в среду, 18 сентября. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Тем временем в Иране категорически отрицают свою причастность к нападениям на саудовские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, об этом заявил министр обороны страны Амир Хатами.

«Совершенно очевидно, что имеет место конфликт между двумя странами (Йеменом и Саудовской Аравией). Одна из сторон конфликта — Йемен — открыто взяла на себя ответственность за нападения», — передаёт его слова ISNA.

Кроме того, глава оборонного ведомства рассказал о причинах, которые могли спровоцировать теракт.

«Причина йеменской атаки с применением беспилотников ясна: йеменцы на протяжении многих лет страдают от жестоких вооружённых нападений со стороны саудовской коалиции и находятся в критическом положении из-за введённой Саудовской Аравией блокады», — отметил он.

Долговременные последствия

Несмотря на то что Саудовская Аравия правильно повела себя в кризисной ситуации, продемонстрировав миру максимальную открытость, она в то же время показала и слабую защищённость своей нефтяной инфраструктуры, рассказал RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, в будущем это приведёт к росту цен на «средства безопасности».

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«Атака йеменцев показала одну простую вещь: Саудовская Аравия не то что уязвима, она беззащитна, по сути. В целом здесь вопрос не только в том, сумеют ли саудиты восстановить повреждённую инфраструктуру, а в том, смогут ли они усилить меры защиты, чтобы подобные ситуации не повторялись», — считает эксперт.

К тому же атаки в очередной раз доказывают, что при всей своей значимости Ближний Восток является крайне нестабильным во всех отношениях регионом, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Следует учитывать, к примеру, что дестабилизация в регионе повышает мировые цены на нефть, отмечает он. К тому же, по его мнению, весьма вероятно столкновение США и Ирана.

«Если США скажут, что Иран действительно стоял за теми, кто запускал эти дроны, то я не исключаю, что США увеличат давление на Иран (санкционное давление как минимум). И я не исключая, что дело на каком-то этапе, например после выборов через год, может дойти и до военного сценария», — рассказал Митрахович RT.