В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов

Минобороны Саудовской Аравии пообещало в среду, 18 сентября, в ходе пресс-конференции представить доказательства причастности Тегерана к атакам беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco.

Об этом информирует телеканал Al Arabiya.

«Минобороны Саудовской Аравии указало в своём сообщении, что будут представлены доказательства причастности иранского режима к террористической атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco», — сообщает телеканал.

14 сентября в Саудовской Аравии были атакованы с помощью беспилотников нефтеперерабатывающие заводы государственной компании Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

При этом арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Тегеран в этой атаке. С обвинениями в адрес Ирана также выступили в США.