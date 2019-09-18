В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов
Об этом информирует телеканал Al Arabiya.
«Минобороны Саудовской Аравии указало в своём сообщении, что будут представлены доказательства причастности иранского режима к террористической атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco», — сообщает телеканал.
14 сентября в Саудовской Аравии были атакованы с помощью беспилотников нефтеперерабатывающие заводы государственной компании Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
При этом арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Тегеран в этой атаке. С обвинениями в адрес Ирана также выступили в США.