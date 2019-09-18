Франция поможет Саудовской Аравии расследовать атаки на НПЗ

Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты на востоке королевства. Об этом сообщил Елисейский дворец по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«В ответ на просьбу саудовских властей президент республики подтвердил наследному принцу, что будет направлена команда французских экспертов», — приводит текст заявления ТАСС.

Как отмечается, расследование призвано пролить свет на обстоятельства атак и на то, кто за ними стоит.

Беседа лидеров состоялась 17 сентября, проинформировали в администрации. В ходе беседы Макрон решительно осудил нападения.

Ранее Минобороны Саудовской Аравии пообещало в среду, 18 сентября, представить доказательства причастности Ирана к атакам.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.