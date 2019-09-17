В Эр-Рияде сообщили о возвращении поставок нефти на прежний уровень

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Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что поставки вернулись к тому же уровню, который был до нападения на саудовские нефтяные объекты.
В Эр-Рияде сообщили о возвращении поставок нефти на прежний уровень
  • Reuters

Об этом информирует Al Arabiya.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.

Госсекретарь США Майк Помпео направится в Саудовскую Аравию для обсуждения роста напряжённости с Ираном и инцидента с нападением БПЛА на саудовские нефтяные заводы.

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