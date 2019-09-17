В Эр-Рияде сообщили о возвращении поставок нефти на прежний уровень

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что поставки вернулись к тому же уровню, который был до нападения на саудовские нефтяные объекты.

Reuters

Об этом информирует Al Arabiya. 14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео направится в Саудовскую Аравию для обсуждения роста напряжённости с Ираном и инцидента с нападением БПЛА на саудовские нефтяные заводы.