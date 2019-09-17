Помпео направится в Саудовскую Аравию для обсуждения атаки на НПЗ

Госсекретарь США Майк Помпео направится в Саудовскую Аравию для обсуждения роста напряжённости с Ираном и инцидента с нападением БПЛА на саудовские нефтяные заводы.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на вице-президента США Майка Пенса.

«Госсекретарь сегодня едет в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить наш ответ», — сказал он во время выступления.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.

Американский сенатор Линдси Грэм призвал внести иранские нефтеперерабатывающие заводы в список целей для возможного военного «ответа» на инцидент.