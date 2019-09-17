CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ

Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Как уточняет телеканал, для атаки использовались дроны и крылатые ракеты, летящие на низкой высоте.

Утверждается, что снаряды «преодолели кувейтское воздушное пространство».

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.

Американский сенатор Линдси Грэм призвал внести иранские нефтеперерабатывающие заводы в список целей для возможного военного «ответа» на инцидент.