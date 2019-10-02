Путин сделал замечание журналисту NBC

Президент России Владимир Путин сделал замечание модератору пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» корреспонденту NBC Киру Симмонсу в связи с неверной интерпретацией его слов.

В ходе обращения к Путину Симмонс заявил, что в интервью Financial Times российский лидер якобы предрекал конец либеральной демократии, что «по сути дела означает конец западного образа ведения бизнеса».

Российский президент ответил, что «это неправильная и очень вольная интерпретация» его слов.

Глава государства считает, что «так интерпретируют те, кто хотят думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали».

«Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идёт подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации», — заявил Путин.

Президент добавил, что в интервью FT он говорил о том, что «либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная в мире». По его словам, мир гораздо разнообразнее и развивается комплексно. Путин уточнил, что «нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора».

Ранее Путин назвал ошибкой попытки использовать доллар как оружие в политике.