Путин назвал ошибкой попытки использовать доллар как оружие в политике

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Президент России Владимир Путин считает ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия. Об этом он заявил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
Путин назвал ошибкой попытки использовать доллар как оружие в политике
  • РИА Новости

«Мы видим попытки использования доллара как политического оружия. Считаю, это ещё одна очень крупная ошибка», — сказал глава государства.

Он отметил, что ранее доллар пользовался большим доверием во всём мире и считался универсальной мировой валютой.

«Зачем-то США стали использовать долларовые расчёты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара, своими руками пилить сук, на котором сидят. Скоро они грохнутся», — заключил Путин.

В июне российский лидер Владимир Путин на встрече лидеров стран БРИКС заявил о перспективности использования расчётов в нацвалютах.

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