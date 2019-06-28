Путин призвал страны БРИКС к расчётам в нацвалютах

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания лидеров стран БРИКС заявил о перспективности использования расчётов в национальных валютах.

«Перспективной представляется совместная работа по внедрению практики использования в международных расчетах национальных валют наших государств», — цитирует РИА Новости Путина.

Он также отметил, что повысить безопасность финансовых операций «могла бы интеграция и платежных систем стран пятерки, и создание независимого канала обмена сообщениями между национальными банками».

По его мнению, «это чрезвычайно важно в тех условиях, в которых мы сегодня находимся».

Ранее газета «Известия» сообщала, что Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах.

Портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Европейского центрального банка о лидерстве России по отказу от доллара США.