Путин призвал страны БРИКС к расчётам в нацвалютах

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Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания лидеров стран БРИКС заявил о перспективности использования расчётов в национальных валютах.

«Перспективной представляется совместная работа по внедрению практики использования в международных расчетах национальных валют наших государств», — цитирует РИА Новости Путина.

Он также отметил, что повысить безопасность финансовых операций «могла бы интеграция и платежных систем стран пятерки, и создание независимого канала обмена сообщениями между национальными банками».

По его мнению, «это чрезвычайно важно в тех условиях, в которых мы сегодня находимся».

Ранее газета «Известия» сообщала, что Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах. 

Портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Европейского центрального банка о лидерстве России по отказу от доллара США.

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