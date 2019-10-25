Киевский торг: на Украине заявили о неизбежности транзита российского газа

Зампредседателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что «Газпрому» в 2020 году «придётся» прокачивать газ через украинские газопроводы, чтобы исполнить свои контрактные обязательства. По его словам, объёмы таких поставок якобы минимум 50 млрд кубометров. По мнению экспертов, при помощи подобных заявлений Киев пытается получить более выгодные условия на идущих трёхсторонних переговорах по новому договору о транзите.

Замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что российский «Газпром» якобы будет вынужден из-за своих контрактных обязательств продолжать и в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Он утверждает, что такой прогноз Киев составил исходя из текущих контрактов российской госкорпорации, объёма газа в украинских хранилищах и процесс ввода в эксплуатацию трубопроводов в обход Украины.

«Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтобы выполнить свои обязательства «Газпрому» придётся прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров. Как минимум», — передаёт его слова издание «Сегодня.ua»

Однако Сологуб признал вероятность «временного» прекращения транзита. По его словам, в «Нафтогазе» Украины и «Укртрансгазе» готовятся к этому сценарию.

Стоит отметить, что, согласно статистике, которую приводит «Нафтогаз», в 2018 году через Украину в Европу прошло 86,8 млрд кубометров российского газа. При этом совокупная пропускная способность «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», ввод в эксплуатацию которых намечен на конец текущего года — 86,5 млрд кубометров в год. Таким образом, эти показатели практически равны.

В случае необходимости «Газпром» сможет обойтись и без транзита через Украину — при помощи хранилищ газа в Европе, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, такие заявления говорят о том, что Киев пытается выторговать себе более выгодные условия.

«Россия какое-то время сможет действовать за счёт газохранилищ, которые находятся в Европе. На мой взгляд, Украина пытается торговаться в ситуации, когда с ней уже никто не торгуется», — сказал он RT.

Как считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак, то, в каком духе Сологуб прокомментировал ситуацию, может негативно сказаться на переговорах по новому договору.

«Такие высказывания не способствуют конструктивному решению проблемы и завершению споров к выгоде обеих сторон. Тон заявления непонятен», — подчеркнул он в беседе с RT.

«Шарик на украинской стороне»

В России неоднократно подчёркивали готовность продолжать транзит через Украину и после окончания текущего контракта 31 декабря. С целью заключения нового договора проводятся трёхсторонние переговоры между Москвой, Киевом и Брюсселем.

Последние консультации в рамках переговорного процесса прошли 19 сентября. По словам их участников, они прошли в конструктивном ключе.

«На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации», — сказал глава Минэнерго России Александр Новак.

При этом Украина настаивает на соглашении по европейскому законодательству. Для этого Киев стремится принять соответствующие нормы и создать структуры, необходимые для работы по новым стандартам.

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, Украина не успевает до конца года перейти на европейское законодательство, а потому единственным вариантом он видит продление текущего контракта с приведением цен к рыночным условиям.

«Мы находимся с ними в контакте и те вопросы, которые заданы — они им известны. Шарик находится на украинской стороне», — сказал Миллер в ходе беседы с премьер-министром России Дмитрием Медведевым 18 октября.

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

При этом Александр Дудчак напомнил, что в продолжении транзита более заинтересована именно Украина. Ранее в Европе предупреждали, что ситуация с ГТС страны может привести к коллапсу все системы.

«Это как раз Украина не имеет право прекращать транзит через свою территорию. Для неё остановка транзита будет мощным ударом по всей экономике. Заявление о том, что Россия и в будущем будет вынуждена прокачивать газ — неправильная постановка вопроса», — констатировал политолог.

«Ждём изучения этого вопроса»

О том, что Россия согласна продлить действующий контракт на один год, отмечал и президент Владимир Путин. По его словам, такая опция доступна, если Украине не успеют принять европейское законодательство.

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Также между «Газпромом» и «Нафтогазом» есть неурегулированные судебные споры. Российская сторона подчёркивала, что для заключения нового договора о транзите необходимо взаимно отказаться от исков.

«Ждём от них... изучения этого вопроса и оценки нашего предложения, потому что мы считаем, что это, действительно, основа для нормальных взаимоотношений в будущем, с 1 января 2020 года. С тем, чтобы продолжать взаимодействие, работать в соответствии с тем законодательством, которое будет принято на Украине», — говорил Новак.

При этом, по словам главы российского Минэнерго, Киев не отправлял Москве никаких уведомлений на этот счёт.

Стоит отметить, что Россия также предлагает Украине перейти к прямым закупкам голубого топлива. По словам Миллера, это позволит снизить стоимость энергоресурса для потребителей на одну пятую.

«При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы, — это практически тот же самый российский газ. И мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню», — говорил глава «Газпрома», отметив, что Киев должен «дать чёткий и ясный ответ» по вопросу прямых поставок.