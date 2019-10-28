Путин и Меркель обсудили ситуацию с транзитом газа через Украину

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин и Меркель обсудили ситуацию с транзитом газа через Украину
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин также проинформировал Меркель о договорённостях с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии.

22 октября представители России, Украины и Еврокомиссии провели встречу в Брюсселе в рамках подготовки к трёхсторонним консультациям по газу. 

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