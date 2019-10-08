Эксперт прокомментировал заявление Новака о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину

Короткая ссылка
Президент Союза нефтегазопромышленников России, зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Геннадий Шмаль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину.
Эксперт прокомментировал заявление Новака о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Если украинские власти захотят, они вполне могут успеть к концу этого года вычленить компанию — оператор газотранспортной системы из общей системы «Нафтогаза» и внедрить европейские законы», — сказал эксперт.

По его словам, все сроки — это всегда функция ресурсов, если задействовать достаточные средства и необходимое количество специалистов, то можно в кратчайшие сроки справиться со сложной задачей.

Как отметил Шмаль, о внедрении европейских норм Киев говорил ещё несколько лет назад, то есть эта тема для украинских чиновников не новая и подходы к её воплощению в жизнь давно должны быть проработаны.

Ранее Новак заявил, что статус развития договорённостей по газу, достигнутых 19 сентября, будет обсуждаться на очередном раунде трёхсторонних консультаций 28 октября для понимания степени продвижения Украины по «имплементации европейского законодательства».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал заявление Новака о том, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить