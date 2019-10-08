Эксперт прокомментировал заявление Новака о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину

Президент Союза нефтегазопромышленников России, зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Геннадий Шмаль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину.

«Если украинские власти захотят, они вполне могут успеть к концу этого года вычленить компанию — оператор газотранспортной системы из общей системы «Нафтогаза» и внедрить европейские законы», — сказал эксперт.

По его словам, все сроки — это всегда функция ресурсов, если задействовать достаточные средства и необходимое количество специалистов, то можно в кратчайшие сроки справиться со сложной задачей.

Как отметил Шмаль, о внедрении европейских норм Киев говорил ещё несколько лет назад, то есть эта тема для украинских чиновников не новая и подходы к её воплощению в жизнь давно должны быть проработаны.

Ранее Новак заявил, что статус развития договорённостей по газу, достигнутых 19 сентября, будет обсуждаться на очередном раунде трёхсторонних консультаций 28 октября для понимания степени продвижения Украины по «имплементации европейского законодательства».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал заявление Новака о том, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.