В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу
- РИА Новости
По его словам, позиция российской стороны была изложена 28 октября на трёхсторонних консультациях по газу.
«В том числе, конечно, речь идёт о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договорённости», — сказал он.
Ранее в украинском «Нафтогазе» заявили о подготовке нового иска к «Газпрому».
28 октября в Брюсселе прошли трёхсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, они продолжались около 80 минут.