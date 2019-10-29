В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу
  • РИА Новости

По его словам, позиция российской стороны была изложена 28 октября на трёхсторонних консультациях по газу.

«В том числе, конечно, речь идёт о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договорённости», — сказал он.

Ранее в украинском «Нафтогазе» заявили о подготовке нового иска к «Газпрому».

28 октября в Брюсселе прошли трёхсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, они продолжались около 80 минут.

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