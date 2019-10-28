В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа

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В Брюсселе завершились трёхсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, они продолжались около 80 минут.
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
  • © Иван Руднев
  • РИА Новости

Как отмечает ТАСС, их продолжительность выросла в два раза в сравнении с предыдущими консультациями.  

Основной темой консультаций должно было стать продление контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории после 2019 года.

Во встрече принимали участие министр энергетики России Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, зампред ЕК по делам энергосоюза Марош Шефчович, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Ранее состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина. 

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