В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России
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Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по результатам трёхсторонних переговоров по газу в Брюсселе.
«Договор о прямых поставках, я думаю, мы можем рассматривать с российской стороной на выгодных условиях для обеих сторон», — цитирует его ТАСС.
По словам Оржеля, если «цена должна быть конкурентной, рыночной», то можно «рассматривать эти условия на поставку».
Также он заявил, что представители Украины в ходе трёхсторонних консультаций по газу предложили провести следующий раунд переговоров после 11 ноября.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину.