Новак рассказал о запасном варианте в ситуации с транзитным контрактом

Россия готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский министр энергетики Александр Новак.

«Сегодня произошла очередная сверка часов по реализации тех договорённостей, которые были достигнуты на прошлых консультациях. Мы посмотрели, как реализуется имплементация европейского законодательства в украинское законодательство. То есть так называемая дорожная карта», — сказал он.

Как подчеркнул Новак, было констатировано, что всё идёт по плану.

«Ещё раз подчеркнули, что всё равно остаются риски того, что не успеют наши коллеги, и в качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год», — добавил он.

По его словам, если украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, Россия также готова и по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину.

Ранее в Брюсселе завершились трёхсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, они продолжались около 80 минут.

После предыдущих консультаций по транзиту газа, которые прошли в середине сентября, глава «Газпрома» Алексей Миллер также отмечал, что в этой ситуации существует план Б, который заключается в продлении действующего контракта на короткий промежуток времени.