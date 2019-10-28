Новак рассказал о запасном варианте в ситуации с транзитным контрактом

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Россия готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский министр энергетики Александр Новак.
Новак рассказал о запасном варианте в ситуации с транзитным контрактом
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Сегодня произошла очередная сверка часов по реализации тех договорённостей, которые были достигнуты на прошлых консультациях. Мы посмотрели, как реализуется имплементация европейского законодательства в украинское законодательство. То есть так называемая дорожная карта», — сказал он.

Как подчеркнул Новак, было констатировано, что всё идёт по плану.

«Ещё раз подчеркнули, что всё равно остаются риски того, что не успеют наши коллеги, и в качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год», — добавил он.

По его словам, если украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, Россия также готова и по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину.

Ранее в Брюсселе завершились трёхсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, они продолжались около 80 минут.

После предыдущих консультаций по транзиту газа, которые прошли в середине сентября, глава «Газпрома» Алексей Миллер также отмечал, что в этой ситуации существует план Б, который заключается в продлении действующего контракта на короткий промежуток времени.

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